台東卑南群聚案30日原增2名確診案例，縣長饒慶鈴下午公布，其中案23264初鹿牧場女性員工的小孩也確診（列入明天案號），其就讀的永安國小停課至4月8日。

饒慶鈴30日公布台東新增2起確診個案，均為卑南地區居家隔離者，目前台東累計12例確診，居家隔離187人、自主健康管理10人。

不過，饒慶鈴也表示，其中案23264的小孩也確診，所就讀的鹿野鄉永安國小依規定從30下午起全校停課至4月8日，另延平鄉桃源國小員工因與確診者有關，自30日下午到31日全校預防性停課。

今日確診2例中，案23264為初鹿牧場員工，根據初步疫調3月11日曾發燒，目前無症狀，生活規律多往返住家與工作地，3月12日曾搭火車北上回娘家，期間小孩曾發燒就醫，根據初步疫調判斷，目前台東12例確診中，案23264發病日最早，且娘家與新北中和社區群聚有地緣關係。

另外，案23082、23125確診母女的家人已被列為居家隔離，這位居家隔離的接觸者為桃源國小幼兒園員工，因此30日下午至31日整天桃源國小也預防停課，全面清消採線上教學。

而今天日另1案23265（80多歲男性），為昨天公布的案23083密切接觸者，曾一起參加外縣市進香團活動。

目前卑南家庭群聚案共11人確診，饒慶鈴也針對3個相關職場及活動進一步說明，29日確診者案23083的工作地區生薑園及參加外縣市進香團，共匡列密切接觸者39人，PCR檢驗1人確診（案23265）、23人陰性，15人待報告；另外，案23125職場初鹿牧場密切匡列3人，PCR檢驗為1陽(案23264)、2陰性，初鹿牧場已從29日起自主休園連續3天加強清消。