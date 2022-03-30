陽明(2609)今天召開線上法說會，公司表示，今年來看，貨物承載量、運價都維持在高檔，3月因俄烏、上海封城等因素造成小幅震盪，影響不至於太大。第二季相對淡季，但如果戰爭、疫情平緩，可望帶來報復性反彈，反而淡季不淡，第三季原本就傳統旺季，今年成績相當有信心，2023年新造船投入艙位數比較大，如果供需適當縮減，2023年也不至於太差。

陽明2021年四大航線中，歐洲占比由之前32％提高到45％，美國線維持31％，亞洲近洋線占比7％，中東、南美線等占比約17％。

運量表現，2020年總承載量507萬TEU，但2021年因港口壅塞，降到441萬TEU，衰退近10％，主要美國線塞港而衰退，美國線從前一年30.29％下跌到26.57％，亞洲線則是小幅成長。

對於油價看法，陽明認為，從現在開始會呈現穩定往下走的趨勢，全球疫苗接種已逐漸普及，各國邁向與病毒共存之道，經濟也可望隨之復甦，全球石油需求逐步回升至疫情前水準。

陽明船隊總運能為92艘，總運能為66.8萬TEU，2022年還會有5艘1.1萬TEU的新船加入，總運能攀升到71.1萬TEU。

雖然俄烏面臨戰爭，短期歐洲運價有受到一些影響，但幅度仍在可承受範圍，陽明認為不會到大崩盤，現在雙方和談曙光出現，通常戰後重建物資、民生必需品會出現報復需求湧現，如果走向正面，未來幾個月到下半年會有報復性反彈。

對於上海封城，公司認為短期內貨量會減少，上海這一周貨量也大幅下降，目前正在觀察封城的時間，陽明也調整航線，市場需求還是很強勁，過去缺艙情況反而舒緩，增加貨量的輸出，運價近期會維持穩定波動；比較值得注意是這兩個因素解除後，各地勢必趕著出貨，將進一步推升運價走揚。

對於今年運價看法，陽明認為，運價有機會恢復到之前的水準，但再大幅度成長可能性不大，但預期仍維持高檔震盪。