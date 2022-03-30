台灣新創團隊阿爾發投顧30日發布「機器人理財2.0」服務。阿爾發投顧董事長陳志彥表示，機器人理財十多年從美國開始發展至今有三億人在使用、全球資產規模突破1.4兆美元，而機器人理財2.0，也就是近年最夯的嵌入式金融，讓機器人理財可以嵌入各平台場景，比機器人理財1.0更多了四大模組：投資健檢、投資規劃、投資組合建構、投資管理的服務。三月底上線免費投資健檢只要一個帳號二個步驟三秒鐘就可完成。

陳志彥表示，近年來嵌入式金融（Embedded Finance）、場景金融等名詞被廣泛討論，2016到2021年創投公司投資「嵌入式金融市場」資金從8,900萬美金成長近50倍，來到42億5,000萬；根據私募股權公司Lightyear Capital預估，嵌入式金融於2025 年能為金融服務業者提供額外2,300億美元收入。陳志彥表示，阿爾發推出的機器人理財2.0相當創新，也獲工業局支持補助。傳統的金融服務必須在金融機構能才能借貸、存款，但數位時代「嵌入式金融」，透過API串接可用各種平台像是零售商、平台業者、公用事業等提供金融服務。

陳志彥表示，透過嵌入式金融會讓所有公司都有能力成為金融科技公司，讓「非金融業者也能提供金融服務」，用戶在哪金融服務就在哪，嵌入式金融可使每個客戶帶來的收入提升二至五倍，因此預估2025年前嵌入式金融能帶來2,300億美元商機，可細分嵌入式支付（如：計程車）、嵌入式投資（如：機器人理財）、嵌入式信貸（如：先買後付）、嵌入式保險。

陳志彥表示，機器人理財1.0所提供的標準服務有風險評估、投資規畫、投資組合建議、投資管理。而機器人理財2.0，更多了四大模組：投資健檢、投資規劃、投資組合建構、投資管理，可與跟不同平台串接。要做到模組化，系統是個大挑戰，傳統金融機構難做到，新創公司比較有可能。阿爾發證券投顧總經理陳敏宏表示，與傳統金融機構相比，智能理財只是傳統銀行的其中一項服務，但阿爾發專注系統研發才能率先推出機器人理財2.0與各類食衣住行育樂平台介接，把服務深入生活場景。陳敏宏指阿爾發投顧從2020年6月上線二年，近二年累積報酬率近40％，若回測25年從保守至積極投組，年化報酬為6.5％至9.5％。