據路透引述大陸地產仲介消息人士報導，中國恒大主席許家印擬放售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過人民幣（下同）5億元，但有關物業因已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。

許家印擬放售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積980平方公尺，為單層特色戶，整層四房四廳，中西廚＋四個功能房＋避難室＋酒窖＋雙工人套房＋無邊游泳池。還有獨立的刷卡系統。市價每套達2.5億至2.6億元。仲介指許家印是以公司名義持有該兩個單位。

報導引述仲介表示，交易有點複雜，因聽聞該兩單位已抵押予國企，因此不能正常買賣，出售的話要經過拍賣程序。仲介又指出，這是深圳豪宅的天花板，看房需要驗資1億元。

此外，雖然深圳的公寓物業沒有限購限制，但以每套房價值超過2億元，現時市況下也難找買家；受疫情影響，近期深圳的二手房市每月成交宗數只有1,000宗左右。