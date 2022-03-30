台中市73歲李姓男子，今年初除冒名顏清標寄恐嚇信件給建商，要求捐1億現金給廟方，警方另追查，李另署名「諸葛星雲」名字，寄恐嚇信給14位政治人物及名嘴，分布於各縣市，甚至罵「不得好死」等語，據傳，收信人除建商外，另傳藍營主席朱立倫、台北市長柯文哲、藍營立委葉毓蘭、立委傅崐萁等，中市警方表示，因涉及外縣市，沒有接獲受理報案。

警方指出，李姓男子是否因政治狂熱，對政黨有偏見，偵訊時沒有特別回答，也無持有身心障礙證明或手冊，但對政治人物或名嘴，但用毛筆寫寄出恐嚇、或情緒姓字眼的信函，他向警方坦承犯案，曾到台中市民權路、英才路、北屯區及海線地區等地方郵局投寄。

據警方了解，李男疑似有特定政治立場，常看電視政論節目，心生不滿，不斷寄送黑函給政治人物，其中還有名嘴；據了解，甚至有外界傳出有藍營民代、6都縣市首長等，都列為恐嚇信收信人，但對此台中警方仍不願意證實，目前正擴大追查。