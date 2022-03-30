關西鎮長劉德樑（右）對信大水泥公司在北山里傾倒廢土造成水源汙染表達不滿。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

台北市信大水泥公司在關西鎮北山里購地，疑提供傾倒廢土，當地居民認汙染溪流水源，關西鎮長劉德樑日前帶隊到縣府陳情，縣長楊文科指示組成專案小組，30日由產發處長陳偉志、環保局長朱振群陪同劉德樑等關西鄉親，前往信大水泥陳情，強烈表達不滿。

縣府團隊及關西鄉親在信大水泥大門前舉起白布條，力求地主正面回應，據轉述信大水泥副總經理張寶林說，本案已進司法程序，檢調依法處理，希望盡速查明，還信大水泥公司清白，也會配合公所協商訴求事宜。

朱振群說，目前專案小組期盼釐清水源是否遭受汙染前，要求信大水泥應負土地所有權人管理責任，協助解決居民用水問題，破壞環境的行徑，更應負責到底。

朱振群並表示，上週已會同新竹地檢署主任檢察官及環保署北區督察大隊至現場勘查，要求信大水泥依廢棄物清理法第71條規定，限期清除現場廢棄物，以防止雨水沖刷土石滑落。

產發處長陳偉志在場協調雙方訴求，初步達成共識。陳偉志說，信大水泥初步釋出善意，原則同意協商先解決民生用水問題，後續請公所函文給信大，提出受災戶需要多少的桶裝水等需求進行協商。

陳偉志說，北山里附近居民憂心土地遭汙染而影響地下水源，目前周圍住戶約115戶正向縣府申請自來水延管，縣長楊文科也責成相關單位以專案全力協助辦理，全數收件後預計本周送達水利署審查。

環保局表示，北山里後山現場廢棄物多屬剩餘土石方，農業處認定造成水土流失，以水保法32條刑事案件移送地檢署偵辦。同時，通知地主及相關單位4月8日在現場開挖送驗，釐清掩埋物是否有毒，並要求地主清理乾淨，還給鄉親乾淨家園。