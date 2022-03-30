前士林地院民事庭法官陳梅欽涉嫌詐領加班費，帳戶內有1537萬多元現金存入，被控違反《貪汙治罪條例》財產不明來源罪及刑法詐欺取財罪起訴，士林地院30日宣判，判決陳梅欽無罪。

陳梅欽被控2015、2016年的不明來源財產分別高達404萬及630萬元，遠超過他的年薪及租金收入，以及陳梅欽明在個人差勤系統填寫22小時加班，製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費6136元。

法院開庭時陳梅欽辯稱他7年間合法進帳逾3500萬，檢方將他繳貸款、給妻子的錢誤算為不明收入，加班費是申報「誤擇」日期，陳梅欽還以資深法官的立場，告訴庭上的法官，司法院只在意結案數，不管法官辦不辦得完，該死的永遠是基層法官，意指，時數遠遠超過請領的加班費，承審法官應該感同身受。

58歲的陳梅欽為司法官訓練所33期結業，曾被檢舉私生活不當、不實申報加班費、言語騷擾女同事等違失，先主動辭去法官職務，又被監察院彈劾，職務法庭認為這些違失成立，加上他的考績曾被打丙，綜合評擬後判決免除法官職務。