國道8號南133線路口設高架橋，國發會拍板定案。(台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真)

國道8號經台南市安定區南133線平面路口，容易衍生交通意外事故及主線車流延滯回堵問題，台南市積極向中央反應並爭取增加高架橋改善交流道，30日終於獲國家發展委員會通過，地方鄉親希望盡速動工，改善塞車與交通安全。

台南市工務局表示，國道8號、南133線目前係為一處「平交路口」，行車動線複雜，車流行經該路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故，且因該路口受號誌管控，經常使主線車流延滯而回堵，嚴重影響國道1號台南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統之交通運作要求。

2020年7月行政院長蘇貞昌南下視察時，台南市長黃偉哲向隨行的交通部高速公路局局長趙興華反應，改善南133交流道之迫切性，工務局並提交「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」予交通部高速公路局第一階段審議通過。

工務局表示，改善方案經國發會再次審議通過，後續待行政院核定後，將由交通部高速公路局接續辦理綜合規畫、環境差異分析、設計與施工等作業；工務局也將全力協助交通部高速公路局規畫平面道路銜接及取得相關用地。

國道8號、南133線路口改善交流道計畫增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約22.55億元，完工後將可大大改善主線車流延滯而回堵之問題，並提昇國道8號快速運輸服務效能，利於大台南生活圈開發與台南科學園區高科技產業發展，並可大幅降低該處交通意外事故，保障民眾生命財產安全。