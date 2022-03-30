捷敏-KY(6525)下午盤後於證交所召開線上法說會，去年營收逐季增加並創新高紀錄，基本每股盈餘升至6.65元，擬配息5.5元，近兩年配發率都超過八成，並創下上市以來配發最高，以周三收盤價95.8元計算，現金殖利率5.74%。法人預估，上海疫情或多或少對於三月營收有造成影響。但工控、車用需求強勁，雙引擎加上新廠效益助攻下，今年業績穩增雙位數可期。

捷敏-KY董事長鄭祝良表示，回顧2021年，因為消費市場需求居高不下，捷敏營收年增27%，年度EPS達6.65元，擬配息5.5元，配息率約為82.7%。目前景氣抱著審慎樂觀，合肥新廠2021年第四季已經完成搬遷，產能也陸續開出，相信對今年營收會有一定程度的挹注，目前公司認為比較無法掌握的較大變數，就是新冠疫情的發展。上海疫情影響公司上海嘉定廠，主因是小區實施封閉式管理，員工無法到班情形，也影響三月份工廠稼動率，當然希望且認為這個情況可以快速解決。而董座展望2022年，除了持續發展現有產品外，也持續開發關鍵的技術，因應產業發展的新世代產品，持續開發高附加價值產品與服務。

捷敏-KY去年營收逐季增加，全年度營業收入47.55億元，年增27%，並創新高，營業毛利14.06億元，去年第四季毛利率比平均值低，主要是因應合肥產能的開出，雇用新進員工，效率尚未提升，人工成本以及大陸實施能耗雙控，雖然公司沒有停電、限電影響，但供應商啟動原物料漲價，故上季毛利率偏低，全年度毛利率下滑至29.57%，全年度營業利益10.85億元，營業淨利率下滑至22.83%，稅前淨利10.52億元，本期淨利857億元，歸屬於母公司業主淨利857億元，仍年增25.31%，基本每股盈餘6.65元，較前年5.31元成長。公司董事會決議股利分派，110年度，盈餘分配之現金股利5.5元，近兩年配發率超過八成，並創下上市以來配發最高。公司於6月27日召開股東會，地點位於新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店)。

捷敏-KY元月營收4.49億元，年增21.4%、月增2.02%，連兩個月寫歷史新高位。2月營收4.09億元，年增28.64%、月減8.87%，再寫同期新高紀錄。三月中開始上海的疫情變化，雖沒有被要求工廠停工，但採取的防疫措施有影響到員工到班情形，法人預估，或多或少對於三月營收有造成影響。

捷敏-KY重要子公司捷敏電子(上海)有限公司公告，因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日3時止實施封控並開展核酸篩查。公司配合當地政府防疫規定辦理，生產作業將依實際情形，啟動機動應變措施，並持續關注疫情變化及採取相關措施以確保員工安全與健康。

捷敏-KY將持續評估當地疫情對財務業務之影響。也會調整生產計畫，以滿足客戶需求。

捷敏主要提供高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及電源轉換或電源管理IC(Power Management ICs)、功率模組等之封裝與測試服務。主要應用於通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品，以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等。

捷敏-KY各應用別占營收比重為，PC/NB占33%、通訊24%、消費23%、工業16%、車用4%。

捷敏-KY未來展望，將提升合肥廠產能，目前中低壓及高電壓產品開發與生產並行，另考量產品業務發展方向做計劃性之擴充。公司也持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發。對5G、工業用及車用產品市場仍是未來發展的重點。

法人先前預估，工控、車用需求強勁，雙引擎加上新廠效益助攻下，今年業績穩增雙位數可期。