農友精進田間栽培管理，更取得產銷履歷等認證，讓屏東鳳梨成功打進國際市場。（林和生攝）

屏東鳳梨即將進入盛產期，近日傳來好消息，憑藉農友精進田間管理，藉由高品質與食品安全保證，並透過貿易商牽線，成功擄獲世界第一大鳳梨供應商Del monte公司親睞，一舉簽下600噸訂單，30日正式封櫃，將把鳳梨運往日本、香港等國家。

貿易商指出，Del Monte公司是在1886年成立的水果公司，與Dole、Chiquita、Fyffes並稱國際4大水果公司。Del Monte更是現今全球領先的跨國鳳梨供應商，對於跨國供應鏈管理相當嚴格，並強調，沒有食安前提下，就算種出品質再好的果品，還是無法打入國際市場。

屏東縣長潘孟安便多次直言，與其低價傾銷，還不如專注品質，這才是王道，尤其在去年大陸一紙鳳梨禁銷令，屏東布局全球多年的國際通路就展現成果，包括日本、香港、新加坡及韓國等，都是數量持續增加的新興市場。

近年除配合農民推動TGAP產銷履歷外，且為順利出口日本，每一批果品都確定符合日本農藥殘留後出貨，且取得ISO22000與HACCP雙食安驗證，才能一舉通過Del Monte檢核，成為合格供應商。

翻開外銷訂單，2019年以前，屏東外銷日本鳳梨約每年1000公噸，去年快速增加至5700公噸，今年在產季初期，已經銷售7500公噸，一舉打破歷史紀錄。

潘孟安表示，此次屏東鳳梨生產業者透過台灣出口商與Del monte公司接軌，成為台灣水果首次打入的供應鏈，藉此通路行銷全世界，創下產業新里程，除能拓展外銷新篇章，提昇在地農民生產信心，加上全球布局，也順勢提升農民經濟。

根據屏縣府統計，屏東鳳梨主要產期在每年2月到6月，種植面積3596公頃，產量約12萬2688公噸，是全台第一大產區，主要產區從屏北高樹至萬巒等地，潘孟安強調，屏東是台灣鳳梨產業火車頭，仰賴農民年年精進栽培管理技術，也讓屏東鳳梨更具內銷及國際競爭力。

提供Del Monte公司的鳳梨封櫃後，目前每周將以4個40呎櫃數量供應，3個月約有48個貨櫃、600噸訂單，也為台灣鳳梨畫下歷史性的新起點。