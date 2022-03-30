台灣本土疫情多點爆發，光台北市統計就有5校、393人停課，為因應清明連假的移動潮，嘉義市教育處已要求各校明天發放活動軌跡記錄表給學生，要求學生自主記錄連假足跡，以掌握學生動向，間接提醒家長減少帶孩子去人多的地方。

市府教育處長林立生表示，嘉義市教育防疫不鬆懈，防疫ing，包括入校量測體溫、隨時戴口罩、拱手不握手勤洗手、清消不間斷、交通車固定座位、用餐維持通風與用餐隔板等，且持續透過嘉e卡加強宣導，與家長保持聯繫，幾乎是做到滴水不漏。

林立生說，為保障孩子平安上學，清明4天連假會要求學生填寫活動軌跡記錄表，除掌握連假期間的動向，如出現疫情也能迅速進行疫調，至於一旦發生校、班停課狀況，就會啟動線上教學，近日教育處已正式函文，提醒各校注意線上教學須尊重教師專業，彈性採用「同步線上、混合線上、非同步線上…」等適性方式，顧及教學品質與學習成效，並即時推播通知家長配合。