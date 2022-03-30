美國康乃狄克大學前鋒舒哈茲（Dorka Juhasz）在大學女籃菁英8強賽受重傷，她在一次持球進攻籃下時遭到對手包夾而跌倒，著地時姿勢不正確，導致她摔斷了左手腕。這個傷勢相當駭人，一些隊友包括後衛米約（Nika Muhl）都別過頭去不忍看。但是轉播單位ESPN還秀出受傷的慢動作重播，引來一些觀眾批評。

UConn's Dorka Juhasz appears to suffer a serious wrist injury after crashing hard under the basket. #MarchMadness pic.twitter.com/Nhybo12UKD — TSN (@TSN_Sports) March 28, 2022

從原本的比賽鏡頭裡無法看出舒哈茲是如何受傷的，只看見她後曲著雙腿，右手抱著左手躺在地上哭，這時候兩隊都退場，只有1位隊友陪在她身邊。

這時轉播單位放出慢動作重播，主播說：「來看看發生什麼事。舒哈茲倒地了，有點看不明白，好像左手那邊怪怪的。」換個角度再重播一次，看到舒哈茲著地後左腕變形。「也許是左手腕？對了，喔，沒錯。」再來第3次重播，這次可以清楚看見舒哈茲左手腕骨折的過程。

球迷在推特批評ESPN不該一直重播這麼殘酷的受傷鏡頭，有個網友寫道：「大家應該都同意社會已經進步了，我們不需要再播出運動員受傷的慢動作鏡頭。」「太可怕了，我希望ESPN別再這樣做了。」也有一些人支持重播這些畫面，「必須對從事運動的孩子們給予正確觀念，讓他們明白運動本來就有受傷風險。」「有誰從來沒受過傷的？」「以後規定電視只能播出鮮花和小貓咪就好了。」