大陸人氣戲后劉濤在《我是真的愛你》飾演不願將時間花費在育兒，一心只想努力衝刺事業的頂客族「蕭嫣」，卻在因緣際會下，被公司派任負責母嬰用品，劇情充滿反差轉折。劉濤分享自己身邊有非常多好朋友都是優秀的職場女性，所以在詮釋職場菁英的角色時，會特別觀察她們的說話狀態、語調作為演出的參考。

劉濤戲路寬廣多變、橫跨古今，從《琅琊榜》中英挺帥氣的「霓凰郡主」、到《羋月傳》裡心機深沉的「羋姝」、《歡樂頌》裡則化身幹練的「安迪」，這回她參與精彩劇作《我是真的愛你》，感受到最大的挑戰是「體力」。她受訪時表示：「這部戲我的場次太多了，我沒有想到一個現代戲，每天4點鐘要化妝！」從凌晨早起上工一直拍到晚上，劉濤笑說，時常臉是有一點點腫的，甚至還曾收工回家就洗個澡，都來不及背台詞，直言以精神狀態來說，很具挑戰。

劉濤劇中是女強人「蕭嫣」，她和懷孕生子後重返工作崗位的競爭對手、樂當全職媽媽的閨蜜，3位身份背景不同的女性，藉著愛與互相扶持，走出生育、事業和家庭不同走向的勵志人生。在劉濤眼中，「蕭嫣」是可愛、心軟有思想的人，她透露很多人不太理解頂客族、長年照顧家庭的媽媽，「其實每一種女性的選擇，都是有她個人的一種思考和需求，而且都是散發著光芒的。」