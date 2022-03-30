新竹縣文化局響應「世界閱讀日」，結合縣內14所公共圖書館、7家獨立書店及7個地方名人館，以「閱讀上路，非走BOOK」為主題，30日在新瓦屋或者書店啟動，從4月1日起至24日推出主題書展，大小朋友到各場館、書店參與活動集章，就有機會獲得限量「植系手提包」或禮券！

「希望閱讀習慣成為大家生活日常!」，副縣長陳見賢表示，縣府在4月推出閱讀系列活動，帶領讀者一同探索獨立書店之美，了解各文人館的故事，感受閱讀的溫度外，也鼓勵大家以行動支持這群持續在藝文閱讀耕耘的實體書店經營者。

文化局長李安妤表示，本次活動透過結合地方文化館舍、縣市圖書館與在地獨立書店推出系列活動，民眾只要到參與活動的場館索取活動摺頁，參觀或借書即可集章，並挑戰16宮格任務，只要集滿三條線，就有機會換到限量好禮「植系手提包」。

在地方文化館舍部分，活動結合《茶金》拍攝場地姜阿新洋樓，還有張學良文化園區、蕭如松藝術園區、劉興欽漫畫教育博物館、龍瑛宗文學館、吳濁流故居、鄧南光影像紀念館共7個館舍，今年適逢蕭如松老師百歲冥誕，也特別規畫系列藝文活動。

為讓大家認識在地攝影家鄧南光，文化局及北埔圖書館以「新竹在地藝術家與文人」為主題辦理特展，4月24日文化局圖書館播映《南光的眼睛》紀錄片，邀請曹文傑導演參與映後座談，講述鄧南光對台灣影像發展的貢獻。

同時，呼應主題「非走BOOK」， 4月9日、10日規畫2場次「走讀北埔歲月山城」文史小旅行，邀請知名攝影師法呢帶大家走讀北埔，以相機視角步行、街拍，從觀景窗視界中欣賞客庄小鎮深厚內涵。

新竹縣各中小學即日起至4月23日，學生只要在學校圖書館完成借閱即可集點，每日最多集1點，國中生集滿5點、國小生集滿10點，即可參加抽獎，有機會得到誠品1500元禮券等200項好禮。