桃園市八德區興豐路與介壽路二段路口，29日有行人為閃避違停車輛走到車道上，機車騎士與之碰撞倒地，遭遊覽車輾過喪命，事故引起在地民眾反彈，痛批違停狀況層出不窮，更點名拖吊場拖了好幾年遲遲蓋不出來。

八德在地民眾表示，該路段每到買菜時間、吃飯時間，路邊違停狀況嚴重，導致行人只能走在車道上，對行人真的不友善。另有人直呼，「人就是賤！」就算警察取締開單有些民眾會反抗、會鬧，認為還是比照大湳郵局外採取科技執法，比較不會有爭議，盼市府及民代辦理會勘研議。

違停問題嚴重，民眾也點名八德拖吊場建置一拖再拖，設置地點一換再換。對此交通局回應，已完成拖吊廠商委外，擇定國道2號橋下規畫汽車50席、機車120席的拖吊保管場，不過該塊土地使用因涉及原八德區公所對國道2號橋下整體使用計畫變更，導致高公局尚未能交付土地，待土地交付後即能開始執行拖吊。

市議員蔡永芳感嘆，八德的確有很多熱鬧路段違停狀況多，警察在場取締民眾自然不敢違停，但一沒有站崗，違停狀況又再度出現，不是一勞永逸的方法，而設置拖吊場雖能達到嚇阻效果，但民眾還是應該從自身遵守交通法規開始做起，守法地將車輛停到停車場才是最佳解套辦法。

交通局補充，八德區近年來設置不少停車場及停車格，包括永福停車場增加110席、北景雲停車場421席、北區青年活動中心停車場220席今年也將完工，日前大湳立體停車場也已完成活化，路邊更增設1650席停車格，整體而言八德近期增加停車格位相較於桃園其他行政區幅度更大，建議民眾多利用停車位，勿因一時方便釀成遺憾。