高雄朱姓男子2019年3月騎乘機車行經楠梓區藍昌路與大學三十二街128巷交岔路口時，剎車不及撞上同向行駛的林姓男子，朱男遭控未注意車前狀況及未保持安全距離，被橋頭地院依過失傷害罪判拘役50天，朱男上訴反指林男當時突然左偏，他根本無法閃躲，高雄高分院重新調閱相關事證，認定是林男「轉彎車未禮讓直行車」，逆轉改判朱男無罪。

判決指出，朱男在2019年3月15日下午4時許騎乘機車沿楠梓區藍昌路南往北方向行駛，行經藍昌路與大學三十二街128巷交岔路口時，騎在朱男右前方的林男突然向左偏行，朱男反應不及，直接撞上林男機車，導致林男左胸肋骨多處骨折、左側髂骨崤骨折、血胸等傷。

一審橋頭地院認為，朱男疏於注意車前狀況且未保持隨時可煞車的安全距離，才導致車禍發生，依過失傷害罪判朱男拘役50天，可易科罰金5萬元。但朱男不服判決，認為當時他是直行車，林男卻突然在他前面左轉，根本沒有反應時間，兩車才發生碰撞，自己沒有過失，因而提出上訴。

高雄高分院勘驗行車記錄器畫面發現，林男於兩車相撞前，有明顯左轉而近乎垂直於朱男車輛前方的情形，且再根據委託逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心的鑑定報告顯示，依兩車的距離計算，朱男依該路段速限50公里行駛，就算緊急剎車也無法避免事故發生，鑑定結果為林男轉彎時未注意後方車輛而發生車禍事故。

此外，法官也發現，事故現場藍昌路內側車道設有「禁行機車」標線，林男應依法「兩段式」左轉，且事故路口左方並無任何道路可供林男通行，朱男無從預想林男會突然從外側車道左轉或左偏，才會沒有時間反應，導致事故發生。因此，高雄高分院認定，朱男無過失責任，撤銷原判決，改判朱男無罪確定。