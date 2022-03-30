2023「台灣設計展」將由新北市政府與台灣設計研究院TDRI共同主辦，文化局表示，未來將串連新北市美術館周邊與藝文生活空間展出，希望藉由新北市美術館藝術新地標與在地傳統文化特色交會，展現新北城市設計轉型的創新成果。

文化局長龔雅雯指出，新北市近年提出五條城市美學廊帶，希望藉由串聯新北各區文化點、線、面，讓大家看到新北文化之美。而設計不只是設計外觀、產品的美學，更重要的是運用設計的方法，貼近市民的需求、探討公共議題、翻轉城市意象，與市民攜手共創新北城市的新價值。台灣設計展正是展現市府與市民對話的成果，是一個串連設計動能與社會意識的據點。

文化局表示，台灣設計展預計將在2023下半年辦理，辦理地點將以新北市美術館周邊的新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，並結合三鶯地區藝文及休閒場域辦理。

龔雅雯表示，設計驅動創新，透過設計展，希望吸納更多設計、美學團隊來到新北，一起感受新北的美，用設計融入城市生活美學，打開創新、想像的能量，綻放新北各地的特色。