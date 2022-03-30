警方逮捕冒名顏清標的太平區李姓犯嫌到案，顏寬恒在臉書po文回應。（翻攝顏寬恒臉書）

今年初建商收到署名現任大甲鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信件，要求捐1億現金給廟方，否則要請吃「慶記」。顏清標當時除發表聲明斥責，以恐嚇取財、勒索方式寄黑函「嚴重影響鎮瀾宮信譽」並報警；警方逮捕太平區李姓犯嫌到案。顏寬恒在臉書回應說，李嫌看節目時常被名嘴所述內容影響，才決定嫁禍顏清標，實行恐嚇。

顏寬恒在他的臉書PO文，李男被逮後供稱，「因為平時政治傾向較為親綠，在看節目時常被名嘴所述內容影響，才決定嫁禍顏清標，實行恐嚇。」三立的這則貼文實實在在的證明，李男沒有說謊。他只是模仿電視台做一模一樣的事。

顏寬恒在臉書指出，「當初父親被冒名寄出黑函，所幸收到信的被害人第一時間便通知我們，同時兩邊緊急報警處理。」

顏寬恒說，「當時包括綠媒、民進黨人士竟然惡質的質疑是自導自演，甚至無數的報導都用這種「標題殺人」斷章取義的方式，讓外界誤會是我父親所為。可悲的是，像這種惡質的選風與媒體生態，選舉期間每天是數以百計的發生。而這則貼文，恰巧是整場選舉的縮影。」

顏寬恒表示，「如同這些綠媒的造謠抹黑，選後煙消雲散，也不用負任何責任。逮到冒名嫌犯的新聞，也能扭曲成我父親顏清標所為，然後再刪文當作沒發生過。這些綠媒一手催生這些社會動盪，製造人心的仇恨。更諷刺的是，當民眾效仿綠媒栽贓抹黑時，三立還反過頭來把這則新聞繼續拿來栽贓抹黑。」