台灣大哥大以科技為公益賦能，推動「Tech The Dreamers科技‧夢想＋」專案，第一屆獲選團隊為社會企業「銀色大門」，由台灣大哥大基金會挹注超過200萬經費、人力與技術支援，歷時8個月協助開發完成「銀色大門」長輩送餐服務App，以行動科技擴大公益能量，一鍵串起暖心餐點、友善食材、藝術陪伴、遠距醫療等多元服務，用科技力串聯送餐服務與長照資源，將健康、關懷、溫暖與愛送給更多偏鄉的長輩。

台灣大哥大總經理林之晨代表公司頒發200萬科技夢想金之外，再捐出10萬元給「銀色大門」作為全新送餐App的首筆捐款，希望能抛磚引玉，喚起更多人一起關心偏鄉長輩的照護問題。林之晨表示，許多有心投入公益活動的地方創生團隊，因為缺乏資源而無法擴大社會影響力，台灣大注意到這些團隊面臨的困境，推出「Tech The Dreamers科技‧夢想＋」專案，由台灣大哥大基金會結合社企流、AppWorks等跨領域專家，媒合公益資源與技術人才，利用創新科技協助地方創生團隊圓夢，照顧更多弱勢團體。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，台灣大延續「用科技擁抱愛」的精神，推出「Tech The Dreamers科技‧夢想＋」專案，促進社會公益與科技領域交流，為地方繁榮及弱勢需求提出科技解方。台灣大也重視專案精神的落實，與獲選團隊並肩作戰，前期委由社企流與AppWorks洽邀提案團隊並媒合，並邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶等專業評審審查內容，最終致力以科技力串聯長輩送餐與長照資源的「銀色大門」，從9組團隊中脫穎而出。

劉麗惠表示，在確認以「贊助長輩專區」為訴求的服務流程與功能設計後，才投入開發，每月更與「銀色大門」至少一次進度會議，幫助團隊跨過技術面、業務面及行銷面的難關，更加全方位照顧偏鄉長輩。