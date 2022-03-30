國內疫情發生後，公共工程多受缺料缺工衝擊，俄烏戰爭更讓營建用鐵錠難以進口，縣府推動湖口高中遷校第一期工程已流標4次，湖口文小非營利幼兒園興建工程發包3次都無廠商投標，縣府將以調整工項和追加預算等方式，期讓這兩項教育工程能發利執行。

湖口國中1955年創立，設計45班的規模，1997年改制為湖口高中，成為新竹縣第一所完全中學，目前有國中部43班學生1214人，高中部18班學生612人，4.8公頃校地已不符使用。

縣府2013年研議高中部遷校計畫，新校區在王爺壟都計區內面積4.2公頃的文中預定地，規畫兩期工程，2015年通過一期工程4.1億元預算，後追加到6.2億餘元，今年1月起上網招標已3次流標，工程經費調高到9億5460萬元，日前第4次招標仍是流標。

「俄烏戰爭使廠商供不了料！」工務處代理處長江良淵表示，台灣營建使用的鐵錠，大多從俄國進口，俄烏戰爭發生後，鐵錠進不來，即使目前湖口高中遷校工程經費已調高，但鐵錠原物料短缺的不確定因素，讓廠商投標意願不高。

江良淵並說，疫情2年前發生後，國內原物料陸續上漲了3成，加上政府停止外籍移工來台，使國內營建勞動力嚴重不足，一般營建廠商很難專案申請到移工，公共工程缺工缺料情形很普遍。

「新竹地區缺工更是嚴重！」據張姓營建業者說，台積電為了寶山一期擴廠工程，開出高薪搶工人和營建業搶工班，師父級大工每日行情原是3千元，台積電工程則飆到5千元，綁鋼筋等零工工資也多翻倍，標到公家單位工程擔心會找不到工人，延誤工期被罰款更划不來。

江良淵指出，該處檢討湖口高中遷校第一期工程流標原因後，將在不動底價的原則下，調整工項和延長工期等方式，在3周後重新上網招標。

湖口文小非營利幼兒園興建工程經費1億3千萬元，每坪造價12萬餘元，連續3次都沒有廠商投標，主要是原物料上漲造價偏低等因素，經報請教育部核准後追加預算，每坪造價將提升至近15萬元，預計一週內重新上網招標，期能順利發包。