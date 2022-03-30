北市士林小黃火燒車！前座遭吞噬慘焦黑 濃煙狂竄民眾嚇壞

北市士林區中正路242號前今（30）下午3點發生1輛計程車自燃，64歲許姓駕駛開車開到一半聞到車身燒焦味，趕緊下車後就竄出火勢；前新聞主播楊中化當時目擊事故，在臉書分享影片，計程車內部竄出巨大濃煙，團團白煙幾乎已遮蔽整條馬路視線，車頭還有火焰燃燒，嚇壞不少人。

警方調查，許姓駕駛開計程車行經中正路，聞到異味後立即下車，但火勢從引擎蓋冒出，冒出濃濃黑煙以及火舌，嚇壞路過民眾，經消防隊到場救助，迅速撲滅，警方獲報後，立刻進行交通疏導，避免人車壅塞，下午4時30分已全部清除，恢復順暢。