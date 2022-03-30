大家會和父母分享自己有沒有跟另一半發生關係嗎？其實現在的父母大多還是偏保守，並不是很能接受自己的寶貝兒子或女兒有和性相關的經驗，這類話題通常也不會在日常對話中出現。日前有名女網友發現自己肚子不太舒服，月經也沒準時來，因而慌亂猜測是不是懷孕，因而向自己觀念十分守舊、保守的媽媽吐露實情。

女驚訝媽媽沒有責罵她 (圖/Dcard)

網友在論壇Dcard發文表示自己的媽媽是個思想封閉的傳統女人，從小就告訴她不能在婚前發生性關係 不然就是骯髒的，並告誡女兒，男人得逞了這段愛情就會沒意義、沒夫妻之名的性關係是邪淫行為等觀念。原PO和男友在一起三年，剛在一起半年就發生了關係。這次月經遲到了7天，讓她十分緊張，加上下腹疼痛，她不禁懷疑是不是有懷孕的可能，於是向媽媽坦白自己不是處女和擔心懷孕等問題。沒想到媽媽的回應意外平淡，媽媽表示「這是你自己的人生，你自己的身體。如果這是你的選擇，那媽媽也不能說什麼。雖然這是個不明智的行為，但既然都做了，後果就要全然面對。」這些話讓原PO直呼「感動得直接哭出來」。

沒想到媽媽意外明理 (示意圖/達志影像)

不過大部分網友認為，已經成年了的子女不必和父母講這些，尤其在知道長輩和自己觀念不同的前提下，更不該說出口。每個人價值觀不同，沒必要去找跟你價值觀相反的人（例如父母）去博取認同感。自己的事，自己想好想清楚就行了。甚至有網友表示原PO媽怎麼把她講的像特種行業，用性愛換取有價物的感覺。對此原PO表示只是想要同樣是女人的媽媽給安慰或建議 ，並沒有想太多。