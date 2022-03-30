鄉林(5531)2021年兩岸房產營收約為28.16億元，酒店營收約為6.57億元，總營收約為34.73億元，每股虧損0.6元。展望2022年，鄉林指出，大陸投資的成都案去年解除航管後復工，R6、R4兩地塊的住、商產品今年準備開賣，台灣雙北地區也有都更合建案預計下半年接力推出，營運將走出谷底，可望轉虧為盈。

去年受到兩岸新冠疫情干擾與政府接連打房，鄉林在大陸青島案與南京案的房產銷售進度稍有遞延，不過台灣部分表現穩定，鄉林指出，今年各國陸續開放邊境後，景氣加速復甦後，經濟表現樂觀，公司在兩岸推案量可望朝全年200億元目標邁進。

鄉林說，現在各地土地價格已來到歷史高點，加上政府打房，降低融資措施，很多建商都減緩購地與推案速度，但都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠。鄉林目前手頭上約有20處台北市的都更、危老合建案正在進行整合，穩定土地庫存可望提供未來5年內的推案需求。

鄉林看好中科產業聚落持續擴大，中科帶來的人口紅利，購屋需求量大增，隨著台積電計畫在中科擴廠效益，正在積極在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，要搶攻科技族群的中高階住宅市場。