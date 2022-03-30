儘管3月有大陸疫情封城物流不順干擾，二極體廠強茂(2481)第1季營運可望優於去年同期，公司亦預估，今年營運可望維持成長，今天外資及投信同步買超強茂，強茂股價強勢收高站回百元關卡。

強茂今年前2月合併營收為24.2億元，年增22.91%，近來大陸疫情爆發，上海分區封城，影響通關物流，不過強茂預估，第1季還是會比去年同期好。

展望第2季，由於大陸手機及家電消費市場需求不佳，強茂消費性產品營收可能稍受影響，不過強茂近年積極調整產品組合，專注於MOSFET、IGBT、FRED、ESD Array等相關產品之設計開發，並佈局第三代半導體材料碳化矽(SiC)，隨著資料中心、工控、車用，電動車及5G等高階市場佈局發酵，有助於降低消費市場需求減弱衝擊。

強茂2021年合併營收為138.61億元，年成長32.2%，營業毛利為43.95億元，年增79.65%，合併毛利率為31.71%，年增8.37個百分點，稅後盈餘為19.26億元，年增1.15倍，每股盈餘為5.66元。