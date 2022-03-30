全球工業級嵌入式存儲領導品牌ADATA威剛(3260)發佈工業級DDR5 R-DIMM記憶體。至此，一套支援最新英特爾第12代處理器和未來DDR5平台的工業級記憶體中的U-DIMM、SO-DIMM及R-DIMM規格已就緒。

威剛DDR5 R-DIMM工業級記憶體廣泛適用於5G回傳設備、AIoT、高性能電腦、伺服器、資料中心、邊緣計算、網通、監控等應用。預計在2026年，DDR5記憶體將占全球記憶體市場的90%，而威剛研發的DDR5記憶體已為可靠且高頻記憶體與日俱增的需求做好充分準備，為工業應用隨時待命。

威剛DDR5 R-DIMM工業級記憶體嚴選三星優質顆粒，提供16GB和32GB兩種容量選擇。DDR5記憶體的資料傳輸速率高達4800MT/s，是DDR4記憶體的兩倍；且具備更低功耗，效能優異的1.1V超低工作電壓。威剛DDR5工業級記憶體搭載獨立電源管理IC(PMIC)，為高效運算提供更穩定的電源供應。同時，DDR5支援On-die ECC糾錯機制和熱感測器，提升訊號傳輸的可靠度。

威剛DDR5工業級記憶體均採用30(mu)PCB鍍金層，有效提升資料傳輸信號；加之抗硫化保護技術和三防膠技術的多重保護，大幅增強對環境污染、灰塵及濕度的抵禦能力，進一步提高了產品的耐用度並延長使用壽命。

威剛還為DDR5工業級記憶體提供ECC糾錯技術、VLP DIMM和耐寬溫等客製化技術，以滿足行業客戶的各種應用需求。