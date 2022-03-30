女星舒淇被譽為一代性感女神，下月中便滿46歲的她凍齡有術，無論面貌或身材一直以來都保持得很好，歲月彷彿未曾在她身上留下痕跡。舒淇向來以一頭長髮散發女人味，然而她近日竟換了個全新造型，令網民們看了大感意外，紛說：「好像男生」、「女神崩壞」，引發熱議。

舒淇今(30)日凌晨在IG分享了她的兩張最新自拍近照，並留言表示：「困住了，動彈不得 ～這兩個月失眠率超高 」；畫面中舒淇換了一頭超短髮，齊額瀏海的剪法十分中性，加上頭髮全染成櫻花粉紅色，如此前衛新造型難免讓人看了吃驚，即使是女神的高顏值也似乎駕馭不了。

大部分網民沒特別關心她的失眠情況，都被她這個新形象驚呆了，紛紛留言表示：「OMG」、「真心欣賞不來」、「差點認不出你」、「感覺像換了一個人」、「Oh nooo... please no...」、「好像男生啊」、「女神崩壞了」，不過也有不少粉絲喜歡她的新髮型，大讚她好靚好可愛。

台灣出身的舒淇出道超過27年，從1996年拍攝《色情男女》後開始受到大眾關注，1999年與成龍合作《玻璃樽》後轉型為獨特的清純性感路線，2008年與葛優演對手戲的《非誠勿擾》系列更大受好評，2015年主演侯孝賢執導的《刺客聶隱娘》邁入藝術片殿堂。2016年她宣布與馮德倫結婚，有情人終成眷屬。