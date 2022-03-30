南亞技術學院締結教保產學合作培育幼教人才。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

為培育幼兒教育專業人才，桃園市南亞技術學院幼保系與中華民國幼兒教育聯合總會等幼教單位，30日舉辦產學合作締約儀式，校方期盼建立與業界培養人才的機制，增加學生在職場上的實務經驗，期盼透過產學合作的培育人才管道，結合學校教學能量，並由幼兒園提供學生現場實習訓練機會，縮短學用落差。

南亞技術學院連信仲表示，學校是國防部唯一認證之ROTC (大學儲備軍官訓練團)專業大學，並效法美國威爾猛ROTC軍校，成為台灣民間軍校，校內幼兒保育系於108年度教育部幼兒園教保員培育評鑑中，5個評鑑項目均通過5A的殊榮，南亞技術學院不只著重軍官的培養，更將拓展幼教人才的培育，擴大與高中職學校合作，以達成在地化選才、育才及用人目標。

校方也研議增設二專幼保科系，爭取高職幼保科及非本科系同學，及早進入幼兒園職場服務，一方面工作，另一方面可再進入幼保二技假日班進修，有效解決目前私立幼兒園缺乏幼教師資的問題，達到教保服務人員均能大學畢業水準。