茄苳分隊因應清明掃墓辦理防火宣導。（茄苳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

清明連假將至，桃園市消防局第一救護大隊茄苳分隊30日上午9點多，選於八德區廣德市民活動中心辦理社區防火宣導活動，藉由里長的號召力，讓平時於家中最長時間且防火電子訊息接受相對較低的長輩們，都能在互動及有獎問答下強化最新防火資訊。

分隊長洪榮蔚表示，這次活動由同仁分享火災案例，藉由過去常見火災發生原因，提醒住戶該如何避免火災，若不幸發生又該如何應變等事項，強化住戶防火知識。

由於往年清明假期常有民眾掃墓不慎造成墓地火警，同仁也不斷呼籲掃墓注意事項「4『不』2『記得』」，包括不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚、不任意燒雜草；記得收垃圾、記得滅餘燼，讓掃墓祭祖成為莊重又環保的活動。

洪榮蔚說，清明連假期間，除社區外工廠及各場所於休假前，應盡量將不必要電源拔除、環境保持整潔及避免電器產品附近堆放過多可燃物品，並落時管理移工宿舍，督促移工們正確用火用電，避免發生火災。

洪榮蔚指出，茄苳分隊近期也將持續以電子資訊及宣導活動強化大樓、透天、公寓社區及工廠等場所等防火觀念，提醒民眾出門前務必檢視家中電源、電器、瓦斯及爐火等是否確時關閉，盼民眾安心出遊且平安回家。