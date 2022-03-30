日本東京都與沖繩縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有回溫跡象，東京都今天新增9520例確診病例，較上週三大增3090例；沖繩縣今天新增1058例確診病例，創3月新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增9520例確診病例，較上週三增加3000多例、大約是上週三病例數的1.5倍，也是連續4天高於上週同日。東京都重症患者數較29日減少1人，總數32人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1058例確診病例，繼3月1日的1027例後，時隔29天單日新增再逾千例，也創3月新高紀錄。

沖繩縣今天較上週三的913例增加145例，也是連續8天高於上週同日，至今累計病例數12萬1209例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增染疫數389.33人，連續5天居日本各地之冠；東京都以363.12人次之、埼玉縣以322.59人居第3。日本全境平均數為239.06人。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增59例確診病例，至今累計病例數1萬1493例。