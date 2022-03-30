新冠疫情打亂了許多重要計畫，其中《捍衛戰士2：獨行俠》(Top Gun: Maverick)的檔期就被拖延3次，原定於 2019 年夏季發布，結果一晃眼，現在已是2022年。新的預告片在昨天發表，我們又看到了許多新畫面，包括亦敵亦友的「冰人」確定回歸，另外還看到俄羅斯最新戰機Su-57，似乎是擔任「反派」的角色。

【捍衛戰士：獨行俠】最新預告 - 5月27日 與美國同步上映

新的預告片有些是我們已知道的，彼特「獨行俠」米契爾(Captain Pete "Maverick" Mitchell)在海軍服役了 40 年，階級停留在上校，他仍然是一名飛行員，很可能過於熱愛飛行而不願晉升將軍。然後在海軍上將的湯姆「冰人」卡贊斯基(Admiral Tom "Iceman" Kazansky)的舉薦下，獨行俠要擔任一批頂尖飛行員的訓練教官，以執行一項極其機密又危險的實戰任務。

預告片也出現獨行俠當年受訓的競爭對手「冰人」，他已成為太平洋艦隊司令。(圖/派拉蒙影業)

以上就是預告片的主要內容，我們不禁想推測劇情，這場戰鬥發生在哪裡？似乎是多山多雪的地方，那麼對手敵軍會是誰？會是中國大陸嗎？現實世界中美國最在乎的對手國，還是北韓呢？一個做為電影反派頗合適，而且不會造成太嚴重國際影響的國家。比如在2012年，重拍自1986年的假想戰爭片「天狐入侵」(Red Down)的新版《紅潮入侵》(Red Dawn 2012)，團隊原本假設的敵人是中國大陸，卻因中國大陸的抗議，而全面修改成北韓，結果因說服力不足，造成電影評價慘淡。

35年前的國際環境與現在大為不同，在首部預告片發表時，許多影迷就注意到獨行俠的夾克背面不同了，少掉了日本和中華民國的國旗，顯然有些其他考量。另外就是在第一部捍衛戰士，擔任反派的是虛構的「MiG-28」戰機，代表著蘇聯空軍所能提供的最好的對手(當然我們知道那是F-5E戰機)。

如今，有了極其逼真的CG幫助，空戰片的對手不需要再用從美國戰機中挑一種來扮演。因此在最新預告片中，我們還看到與獨行俠空中較量的對手，竟然是俄羅斯下一代匿蹤戰鬥機 Su-57「重罪犯」(Felon)，著實令人驚訝了一把，更有意思的是，在那段畫面裡，獨行俠的座機是F-14雄貓戰機！要知道美軍F-14已在2006年全部退役，而Su-57的首飛是在2010年才進行，在實際世界裡，這2種戰機是沒有機會遇見的。

預告片中出現了俄國最新戰機Su-57。(圖/派拉蒙影業)

既然對抗的是Su-57，海軍飛行員們又飛進一群冷戰時期的蘇聯製造的 S-125防空飛彈群裡，那麼對手也可能是俄羅斯了，又或是某種白雪皚皚的山區國家，使用的是俄羅斯武器

總之呢，新發表的捍衛戰士2預告片，著實讓40歲以上的老航空迷們非常期待，希望不要再延期了。