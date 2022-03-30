俄烏談判現曙光，美股領漲下，台股30日開高走高大漲1.09％，外資回頭轉買超，激勵新台幣衝衝衝，盤中連過二關，終場收在28.58元兌1美元、創一周新高，升值1.85角，為逾二年單日最大漲幅，終結連續七個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量放大至15.63億美元。

外匯交易員表示，由於俄烏戰爭和談傳出好消息，美股四大指數齊漲，帶動主要亞股大多紅通通，台股也跟著啟動反攻，最後大漲191點至17,740點，帶動新台幣強彈。加上外資轉匯入，在台股大幅買超221億元，還有出口商月底最後二個交易日，拋匯作帳需求加速出籠，進一步推高新台幣，連闖28.7元及28.6元價位，盤中最高來到28.534元。

外匯交易員指出，進口商及海外投資款仍進場買匯，老大（央行）尾盤也進場略出手調節，收回新台幣部份升幅。由於俄烏戰局並非完全解除，且通膨壓力仍居高，美國緊縮方向不變，美元仍將維持相對強不變，近期新台幣累計不小的貶幅，只能說是跌勢暫休，並不代表重返大幅升值軌道，預料應是區間整理格局居多。