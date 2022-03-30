愛進化科技公司使用競爭對手事業表徵作為關鍵字廣告，並連結愛進化公司網址，公平會30日認定為是榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，以違反《公平法》第25條規定，處30萬元罰鍰。

公平會指出，愛進化公司自行經營該公司網站，並銷售自有品牌「犀牛盾」手機殼、手機保護貼等相關手機周邊產品。愛進化公司在2021年6月18日至同年10月7日，在關鍵字廣告中使用競爭對手事業表徵「小豪包膜」作為關鍵字，當消費者於Google搜尋引擎輸入該關鍵字時，搜尋結果將呈現「犀牛盾壯撞貼，手機螢幕小豪包膜-非玻璃防爆保護貼」關鍵字廣告，並於標題上方並列連結愛進化公司網址。

公平會調查發現，愛進化公司除於關鍵字廣告中使用「小豪包膜」關鍵字，亦將「小豪」、「小豪包膜」、「小豪包膜價位」及「小豪包膜價錢」等競爭對手事業表徵相關之關鍵字置入關鍵字群組中，依消費者搜尋文字差異，於廣告中顯示不同字串，與自有品牌及產品名稱並列，整體易使網路使用者誤認「犀牛盾」及「小豪包膜」屬同一事業表徵或雙方具一定合作關係。

，公平會指出，進而也讓原本欲搜尋「小豪包膜」等關鍵字之消費者被導向愛進化公司經營之網站，減少競爭對手接觸潛在客戶之機會，並減損「小豪包膜」事業表徵背後所蘊含之經濟利益，已影響手機保護貼等手機周邊產品市場交易秩序，違反《公平法》第25條規定，處30萬元罰鍰。