車用相關族群股價展開反攻，法人看好胡連（6279）儘管身處高原物料成本壓力逆境中，仍持續衝刺營收規模，給予「買進」投資評等，激勵胡連股價30日上漲2.8％，收128.5元。

胡連2021年第四季營收14.66億元，季增27％、年增15％，為單季新高水準，主要受惠於大陸與海外市場需求同步改善，但是，受產品組合與原料採購成本季增約3％影響，每股純益不如預期。

法人提出，胡連股價近期自高點回檔20％，研判已大致反應市場對於2021年第四季至2022年上半年獲利增長有壓的負面因素，隨業績於下半年回溫，有望帶動股價再度向上，因而維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價是137元。

投顧研究機構看好胡連2022年營收成長14％，並指出，受惠於大陸乘用車市場銷量2022年預期成長5％，胡連本身市占率提升，並推出新品（高壓與高頻連接器用於電動車與ADAS系統），加上與LEAR合資效益自2月開始顯現，預期大陸營收優於整體市場成長性；其次，海外市場主要受惠於越南需求恢復、歐洲一線客戶新品下半年放量生產，抵銷印尼與美國鏟雪車高基期的影響，LEAR海外市場貢獻也將於2023年實現。