受到中國大陸市場貢獻度減少下，信大水泥（1109）公布2021年財報，稅後淨利8.63億元，年減14.06％，每股稅後盈餘（EPS）2.52元。董事會30日決議，今年每股配發1.5元的現金股利。

以信大水泥30日收盤價20.4元計，現金殖利率為7.35％。

信大水泥董事會30日也決議，將在6月22日召開今年的股東常會。