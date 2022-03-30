信大水泥2021年EPS 2.52元 擬配發1.5元現金股利 17:322022/03/30 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到中國大陸市場貢獻度減少下，信大水泥（1109）公布2021年財報，稅後淨利8.63億元，年減14.06％，每股稅後盈餘（EPS）2.52元。董事會30日決議，今年每股配發1.5元的現金股利。 以信大水泥30日收盤價20.4元計，現金殖利率為7.35％。 信大水泥董事會30日也決議，將在6月22日召開今年的股東常會。 時碩去年EPS 2.35元 每股配1.18元現金股利 官田鋼 去年EPS 1.98元創高 #信大水泥 #EPS #董事會 #擬配發 #元現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國喬去年EPS 6.47元 配息2元30年新高 04:102022/03/30 證券．權證 健喬去年EPS1.02元 擬配1.5元 17:232022/03/29 財經 國喬去年EPS 6.47元、配股2元現金 雙創新高 20:032022/03/29 財經 《半導體》捷敏-KY去年EPS升至6.65元 擬配息5.5元創高、殖利率5.74% 17:092022/03/30 財經 廣華-KY去年EPS達4.04元 擬配息2.5元 10:332022/03/30 財經 七年新高！詩肯去年EPS 5.54元 擬配發現金股利4.4元 17:432022/03/30 財經 味王去年每股賺1.88元 擬配息1.1元 16:422022/03/30 財經 中石化2021年淨利 創十年新高 04:102022/03/29 產業特刊 由田 去年每股賺7.5元 04:102022/03/30 證券．權證 擺脫缺料泥沼 曜越 業績季季增可期 04:102022/03/29 證券．權證 冠德獲利創新高 配息2.5元 04:102022/03/30 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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