汪小菲因不滿小S（徐熙娣）在節目中分享大S（徐熙媛）與具俊曄重逢和相愛的過程，今（30日）凌晨在微博飆罵小S：「是不是今天藥又吃多了？」接著取關小S微博再嗆：「為了我的孩子，別欺人太甚！」面對前姐夫的指控，小S大器地回應，結果被眼尖的網友發現，她的老公許雅鈞早在8年前就說過一樣的話。

汪小菲在微博轉發小S在節目《小姐不熙娣》談論大S再婚具俊曄的故事，翻臉開罵：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」又在留言區酸小S有完沒完，「你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」由於太生氣了，汪小菲還取消追蹤小S，等同撕破臉。

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

面對汪小菲的直球攻擊，小S高EQ地回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」這句話的意思就是，別人毀謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。別人欺侮我，與其提防，不如化解。

隨後，有大陸網友發現小S這段話，竟完全複製許雅鈞，原來許雅鈞2014年在微博就PO過一模一樣的，網友不禁調侃：「不愧是夫妻」、「是許雅鈞教她的吧」、「小S真是沒有德行的人」。