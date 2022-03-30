張員返所後，即便制服被沾滿淤泥、全身痠痛不已，但他說，能救到人再辛苦都值得。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區一名26歲黃姓女子前天一時想不開，吞下大量安眠藥後，獨自帶著愛犬往急水溪方向走意圖跳河，所幸新營警分局太宮派出所巡邏員警張晉豪即時發現救援，而阻止憾事發生。張員返所後，即便制服被沾滿淤泥、全身痠痛不已，但他說，能救到人再辛苦都值得。

張員前天巡邏時，接獲民眾報案指稱急水溪堤防有女子欲跳河，隨即趕往現場，一開始他環顧急水溪沿線堤防未發現女子蹤跡，研判該名女子已跳下堤防往急水溪方向離去，於是張員趕緊衝下堤防搜尋，並通報新營消防分隊協助搜救。

最終他們在國道1號高速公路橋下發現一名女子赤腳站在爛泥中，作勢要往河邊走去，張員當下大喊「危險」、「快回來」、「家人很想你」、「不要再走下去」等語，即時阻止憾事發生。

經了解，這名黃姓女子因與家人觀念不和，又發生口角爭執，一時想不開，先在家吞服多顆安眠藥，負氣離家出走至急水溪堤防邊；當天員警除連絡家屬至現場陪同救治，另通報市府社會局，由專人進行關懷輔導，避免悲劇再度重演。