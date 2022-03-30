蘇慧倫為全聯咖啡演唱年度主題曲〈我是我的〉。（相信音樂提供）

蘇慧倫為全聯咖啡演唱年度主題曲〈我是我的〉。（相信音樂提供）

蘇慧倫受邀成為全聯OFF COFFEE首位代言人，人氣加持帶動咖啡銷售的扶搖直上，其主演的廣告影片更榮獲亞太地區創意傳播最高獎項Spikes Asia「Entertainment Gold Spike廣告大獎」。2022年不僅再度接下代言人，更為全聯咖啡獻唱年度主題曲〈我是我的〉。

〈我是我的〉由金曲推手陳君豪操刀製作，金曲作曲人HUSH填詞，金曲製造機張簡君偉作曲聯手打造，MV描述不同年齡層的女性都樂於享受自我的時間，可能是和朋友一起聊天、到書店看書或是追星，而身為人母、人妻與藝人等多重身份的蘇慧倫，對自己犒賞，正是喝杯咖啡，或是做做運動、上上課，像是畫畫課或水晶能量課程充實自己，就是蘇慧倫「我是我的」時刻。

蘇慧倫即將在5月21日於高雄流行音樂中心舉辦「生命之花 30週年巡迴演唱會」，她現在正全力忙著為演唱會打造黃金歌單，也正火如荼練就「特殊技能」，希望能帶給歌迷驚喜，期待和歌迷留下更多美好的記憶。