校長黃彥超表示，偏鄉小學招生不易，加上長福轉型為實驗小學，創新的教學模式引發家長關注，因此特別舉辦招生講座，希望吸引家長讓孩子就讀。(校方提供／吳建輝南投傳真)

少子化時代家長選擇學校意識抬頭，各級學校爭搶學生，招生儼然成為學校辦學績效的指標之一，南投縣國姓鄉長福實驗小學，近日舉辦堪稱大學等級的招生說明會，吸引家長注意，校長黃彥超表示，偏鄉小學招生不易，加上長福轉型為實驗小學，創新的教學模式引發家長關注，因此特別舉辦招生講座，希望吸引家長讓孩子就讀。

黃彥超表示，長福是南投第一所公辦公營非原民的實驗教育小學，也是第一所依據探索體驗學習精神的學校，包括問題導向、專題本位、探索、任務導向等等，以學習者為中心的模式，提供學生真實的學習情境與經驗，往年都會吸引許多外學區的家長到訪，參觀聆聽招生講座。

黃彥超說，實驗小學沒有學區限定，依去年來講12新生有10位都是來自外學區，許多家長慕名而來，今年舉辦招生座談後，就有4位家長決定要就讀長福，不過因為長福還是希望能夠以在地學區學生為主，其次是老師子女，再來才會開放給外學區的新生就讀。

黃彥超也說，實驗教育在國內算是新興議題，融合國外「另類教育」與「創新課程與教學」的理念，實驗教育與特色學校、雙語學校等有很大不同，其他學校都必須遵守12年國校課綱規定，不過實驗學校得排除適用，並依特殊教育理念擬定替代方案。

黃彥超強調，長福整合綜合活動、藝術、健康與體育領域及彈性課程，因此許多家長在聆聽過後對實驗教育有較多了解，從整合知識、情緒並去迎接挑戰，從而發現自己的能力、價值、熱情與責任，也吸引越來越多家長，願意將孩子送到長福就讀。