春假一起來「台灣祭」吶喊！恆春半島年度音樂盛事「台灣祭」將在4月1日至4月3日於大灣遊憩區隆重登場，102組樂團、四大舞台連唱三天，加上Mini文創市集、全明星躲避球比賽及官方周邊商品販售，準備嗨翻天，現在就出發恆春！

「四月不到墾丁追音樂枉少年！」，屏東縣政府表示，恆春半島一直是台灣獨立音樂的朝聖地，每年春假到墾丁嗨音樂是許多人的青春記憶，屏東縣政府自2020年「獨立音樂祭-唱給海聽」重新帶歌迷回到墾丁，去年更名「台灣祭」後，在熱情陽光沙灘碧海藍天下盡情開唱，三天就吸引近40萬人次參加。今年1月起樂迷就不斷敲碗詢問台灣祭辦理相關資訊，還有不少青年學子相揪南下參加，社群網路討論非常熱烈。

「台灣祭」於4月1日至3日在恆春大灣遊憩區登場，陣容包括張震嶽、玖壹壹、滅火器及美秀集團等金曲金音獎得主，同時從全國報名154個樂團中徵選20組樂團，及舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，107組樂團中最後進入前10強的樂團將在4月1日開唱首日進行決賽，因此「台灣祭」規劃四大舞台，三天由102組團體輪流演唱，帶大家「夢回墾丁」，享受最純摯的音樂熱情。

除了音樂外，「台灣祭」更加碼全明星躲避球與台灣追夢新少年等互動單元，讓樂迷不只有音樂可以聽，還可以體驗各類型互動遊戲。今年也首度與Mini文創市集合作，有古物販售、編髮、編織、手染等超過50個攤位。

三天的活動相當熱鬧精彩，屏東縣政府提醒大家活動全程均要配戴口罩，保護自己也保護他人，活動詳情請洽台灣祭官方網站或臉書查詢。https://www.amazing-pingtung.com/2022tmf。