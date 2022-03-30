備受矚目的高雄捷運橘線O10站5號出口、及未來黃線Y18站雙捷運聯合開發案，基地面積約1.8公頃，30日正式招商，由於高雄成功招商引資許多產業南下，在產業效應帶動之下，未來極有可能一次就脫標，一旦脫標，可望引進大約180億元的投資，創造至少350億元的開發價值。

高雄捷運局長吳義隆30日表示，高雄「雙捷運聯開案」，30日正式公告招商，該案基地面積約1.8公頃（約5,450坪），位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，國道一號交流道下5分鐘，鄰近鳳山生活圈，正對國家級衛武營藝術文化中心，並擁有70公頃綠地景觀，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地，基地內坐擁橘線O10衛武營站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運。

捷運局指出，該案都市計畫屬於第五種商業區，建蔽率70％、容積率840％、交通用地建蔽率40％、容積率400％，得作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館、以及景觀住宅等使用，係高雄捷運通車以來，結合捷運毗鄰基地辦理聯合開發第2案。

捷運局說，考量捷運建設發展，該案也將為高雄首例領取價值權利金的案件，初估投資金額約180億元，至少創造350億元的開發價值，除了增加超過6,000人的就業機會外，開發之後，也將提升捷運整體運量，帶動地區整體朝TOD導向發展。

高雄捷運局指出，預算大約1,400億元的捷運黃線，已經行政院正式核定，預定2028年底完工通車，未來，將以完善的地下聯通道，連結此一開發大樓、兩個捷運站、及通往衛武營、三井LaLaport，成為名副其實的捷運宅，「到站即到店、到站即到家」。

捷運局表示，高雄捷運隨著未來岡山路竹延伸線、捷運黃線及捷運輕軌陸續推動之後，捷運網絡將成環發展，以捷運站周邊引入產業、商業及人文藝術新生活核心的發展型態，為高雄帶來城市新風貌，該案擁有獨特藝文特色及永久綠意景觀，配合鳳山地區發展計畫，開發榮景可期。