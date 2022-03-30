2020年清水眷村駐村藝術家「吃蝦剝殼」，教導民眾手作課程。（台中市港區藝術中心提供）

2020年清水眷村駐村藝術家呂玫慧推出「記憶蠟燭工作坊」，教導小朋友做出屬於自己的作品。（台中市港區藝術中心提供）

「竹籬笆的春天」是無數長輩年輕時的珍貴回憶！清水眷村文化園區前身是空軍後勤眷舍「信義新村」，地下還有中社考古遺址。文化局長陳佳君說，清水眷村文化園區擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份，30日起開放第三屆藝術家駐村計畫徵選，提供藝術家進行前衛性或實驗性創作的絕佳場域。

陳佳君說，每位曾參與駐村的藝術家，駐村過程中都可從地景、建築、美食、文物等重塑清水眷村，並關照眷村時期的文史內涵、空間記憶，進而表現場域精神。2020年駐村藝術家邱煦湄展出《460＊990》，就以珠簾引導觀眾注意眷村過往廚房的瓦斯桶、儲藏槽等空間細節。

呂玫慧的《記憶景觀》運用保利龍膠結合清水水稻，象徵時代在建立與搬遷之間的循環；2021年的駐村藝術家錢菲菲，以異鄉人角度，透過平面膠彩繪畫的形式，表現眷村時間流逝後的離愁、孤寂。中空場域藝術團隊駐村期間，以文件和裝置展出「清水土質轉換」研究，將土壤轉換為顏料，變成藝術創作的媒材。

陳佳君指出，今年駐村計畫持續號召全國藝術家參與，將開放49、51、53、54及58號房舍作為創作空間，預計徵選5位（組）藝術家，自7月1日起至10月31日進行為期4個月的駐村創作；園區內備有交誼廳、展演空間、工具間等，歡迎有意參與徵選的藝術創作者先至園區實地了解。

文化局強調，為鼓勵新銳藝術家參與清水眷村文化園區的保存、活化，該局自2020年起辦理藝術家駐村計畫，以「社區連結」、「人物故事」及「眷村歷史」為主軸，運用各自擅長的媒材創作出與眷村連結的作品，已連續3年獲得文化部補助。