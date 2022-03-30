指揮中心昨天公布中和某社區新增7名個案，公布該公寓地址，但中和區立委江永昌今直指，指揮官陳時中報錯門牌號碼及樓層，造成民眾困擾，衛福部則向民眾致歉。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，衛福部此舉嚴重侵害人民的隱私權、個資和名譽，也可能導致受害者遭受鄰里以異樣眼光看待，更會引起周遭社區恐慌，不利防疫，呼籲指揮官陳時中儘速道歉、展現負責態度。

林家興指出，根據指揮中心去年初發布的「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」就載明，個案的居住地點只能公開至區域，而個案的完整地址是不能被公開的；然而，這次指揮中心居然直接公布確診個案的詳細地址，等於是公然打破自己過去所立下的規矩，這樣人民怎麼敢再相信政府說的話？

林家興表示，對於確診者個資的保護，除了避免民眾因為害怕被以異樣眼光看待，或與社會形成對立，而選擇隱匿自身的情況，更是為了避免周遭鄰里陷入不必要的恐慌，會更不利於防疫工作的進行，因此過往也都強調「完整地址不會公開」，但是指揮中心這次的作法相當魯莽，甚至有歧視之嫌。

林家興建議，陳時中應親自出來完整交代及親自致歉，為何全台灣就這次公布了中和個案的地址？更嚴重的是，今天還有立委在質詢時指出，陳時中其實是把地址給「講錯了」，報出錯誤的門牌號碼及樓層，傷害到無辜民眾並造成很大的困擾，即便衛福部回應致歉，難道違反相關規定都不用追究懲處嗎？

林家興批評，防疫工作的進行必須靠全民一起努力，但是指揮中心這次侵害人民權益，甚至帶頭引起恐慌的行為，不僅無助於防疫，還可能達到反效果，而侵害民眾隱私及權益卻草率敷衍、息事寧人的態度，社會大眾也絕對難以接受，呼籲陳時中要以部長及防疫指揮官高度出來說清楚、講明白，展現負責態度，也才能更好領導防疫工作讓人民安心。