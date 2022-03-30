電動車巨擘特斯拉（Tesla）宣布將再度分拆股票，股價開飆，台股車電股30日持續受到鼓舞，指標股包括二極體廠德微（3675）、導線架廠順德（2351）等股價亮燈漲停，包括同致（3552）、怡利電（2497）、強茂（2481）、界霖（5285）等也大漲，族群衝衝衝。

俄烏戰爭出現停火曙光，全球股市為之振奮，而特斯拉將分拆股票的效應延續，激勵公司股價連兩日攀高，台股資金則紛紛竄進車電股，族群儼然成為30日主流部隊，包括強茂、朋程、同致、界霖、順德、胡連、怡利電、飛宏、漢磊等，成交量暴增，日增幅度翻1.1倍～5.6倍以上，德微與嘉晶也有雙位數百分比成長。

另有包括貿聯-KY在內，共計12檔車電指標股，股價全面紅通通，漲幅在1.03％以上，其中，以德微、順德兩檔衝上漲停最為強勢。

凱基投顧董事長朱晏民表示，原預估2022年全球電動車銷量為815萬輛，已上修達1,055萬輛，預期台廠汽車電子供應鏈2022年獲利將可成長31％，遠勝過整體台股上市櫃公司的年減2％，並看好電動車大多頭行情可望延續5～10年。

富邦投顧董事長蕭乾祥則指出，功率元件在整體電動車半導體成本中，比重超過一半，是最受惠的產業之一。車用半導體雖然多由歐美大廠掌控，如英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）等，但台廠供應鏈在二極體、MOSFET、車用導線架等領域都已有佈局，是三大車電指標次族群。

不過，法人也提醒，俄烏交戰衝擊當地工業及汽車相關供應鏈，加上近期中國疫情再起，封城也對生產與物流等造成影響，目前客戶訂單穩定，但停戰後供應鏈恢復情況，以及疫情影響仍有待觀察。