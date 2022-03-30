有些人特別喜歡受到矚目，動不動就想秀一手，星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、摩羯座、射手座行事作風很高調，本只要有機會就會盡情出鋒頭，個性非常愛現。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很愛面子，虛榮心很強，他們常常覺得自己是最棒的，內心偷偷偷認為旁人沒有自己來得優秀，所以總會抓住任何可以表現的機會，想讓大家看看自己的實力。巨蟹座受不了負面評價，如果有人對他說了不順耳的話，他們表面看起來虛心接受，其實會偷偷找機會報復回去，可說是有點小心眼。

▍2.摩羯座

摩羯座想法比較現實，很重視物質享受，非常努力工作，他們會從物質層面來觀察一個人的經濟狀態，所以也特別在乎自己在他人眼中呈現的形象，無論是面對朋友或不熟悉的人，都想要表現出游刃有餘、手頭寬裕的樣子，甚至會打腫臉充胖子，勉強自己硬著頭皮表現，只要受到肯定，他們就覺得一切都值得。

▍3.射手座

射手座很愛現，不過他們的出發點比較單純，只是為了表現而表現，只要有機會能表現自己，他們就會顯露出得意、充滿自信的樣子，盡情出鋒頭。射手座個性樂觀又積極，喜歡嘗試新事物，許多領域都略有涉獵，所以特別喜歡隨時隨地秀一手，他們待人真誠，就算因為愛現而得罪人，往往都能很快得到原諒，不太會有人對他們產生怨言。