最新民調顯示，台中市長盧秀燕的市政滿意度達7成，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，這個趨勢有利於盧爭取連任。資深媒體人黃暐瀚分析，台中市8席立委有6席是民進黨，藍綠之間呈現五五波；前立委沈富雄則認為，盧一定能夠連任，她還應該負責串聯國民黨中南部縣市的選情，形成中部選舉連線。

黃暐瀚29日在政論節目《少康戰情室》中表示，曾擔任民進黨立委蔡其昌助理的民進黨台中市議員陳世凱，前幾天宣布不選議員了，身為資深議員為何不選？有可能陳會去幫忙蔡其昌這次的市長選舉，還有可能就是把目標放在蔡其昌或黃國書可能空出來的立委位置。

黃暐瀚指出，台中8席立委有6席是民進黨，藍綠態勢一直呈現五五波，雖然盧秀燕民調一直很高，但真的進到選舉之後，情況可能會不太一樣，就像當初林靜儀投入台中市立委第二選區補選，當時沒有人敢小看顏家，但最後就輸那一點點。

同台的沈富雄則說，「我要勉勵、鼓勵盧市長，不要小看自己，要把自己的格局拉高」；他認為，盧秀燕一定當選、連任，「不用怕」，希望盧秀燕要負責把中彰投雲嘉串聯起來，並作為中部選舉連線的負責人。