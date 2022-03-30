目前農會將收購來的綠蘆筍，穩定銷售至連鎖量販店、全省農會超市、餐廳。（張毓翎攝）

台南市將軍區為綠蘆筍的重要產地，將軍區農會透過與農民契作，建立「紅將軍」品牌行銷，今年受到氣候影響，採收初期產量少，收購量較以往減少6成，使得開盤價每公斤飆到160元，創歷年新高，即使近日氣溫回暖，收購量逐漸增加，農會仍以每公斤150元的「好價」收購，保障農民收益。

綠蘆筍在將軍區栽種面積已達45公頃，其中33公頃為露天栽培、12公頃為設施栽培，每年8月至隔年2月是栽培管理期，3月開始陸續採收。將軍區農會近年與農民契作種植綠蘆筍，發展至今已經第7年，契作農戶數已達20戶、面積廣達6公頃。

今年農曆過年後，迎來好幾波降雨，加上低溫影響，綠蘆筍長得慢，農會第1天收購數量僅500公斤，相較於過去產季一天收購量可達1500至1800公斤，今年產量出奇地少，這陣子氣溫逐漸上升，每日收購量提高1000公斤，不過，農會還是以高出盤商產地價格向農民收購，以維持市場價格及保障農民收益。

將軍區農會推廣部主任黃世昌表示，綠蘆筍有良好的抗氧化能力，且熱量不高，每100公克只有20大卡，現代人注重飲食健康，少油少鹽少糖的「輕食風」興起，綠蘆筍的行情行情和通路都極佳，目前農會穩定將收購來的綠蘆筍，銷售至連鎖量販店、全省農會超市、餐廳等，網路宅配銷售也同步持續進行。

黃世昌表示，由於栽種綠蘆筍很費工，面對近年農村人口外流導致勞力斷層，2019年起農會承辦台南唯一的農業技術團，提供農友申請，以紓解短期農業缺工問題，讓綠蘆筍這項「綠金」產業永續發展。