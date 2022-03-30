屏東縣政府師法百年水利工程二峰圳，在林邊溪建置伏流水工程。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

1922年日治時期，台糖公司由日本工程師鳥居信平在林邊溪上游設計二峰圳，保存伏流水灌溉供水，迄今百年仍源源不絕；屏東縣政府師法二峰圳，在林邊溪餉潭至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，創下全台第一個由地方政府自籌經費開發伏流水水源首例。

「伏流水技術早在百年前二峰圳就有，現今是老智慧新工法，讓水資源可以獲得更好運用」，屏縣府水利處長江國豐指出，伏流水資源開發相較於水庫等傳統水利構造物，具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾潔淨、豐枯水期皆能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點。

加上沒有一般水庫泥沙淤積問題，因此屏縣府委託專業廠商調查規畫，選定縣管河川林邊溪沖積扇建置第一處伏流水示範場址，預計6月便能完工。

施工業者張瑞文說，工程使用鋼骨繞線式集水管及三層透水濾料，伏流水經過層層過濾進入集水管再到集水井，水質相當乾淨；但施工過程需安排潛水員下水安裝，施工難度較高。

江國豐說，林邊溪伏流水工程只要將取用的水經過輸水管，送到台水林邊淨水場，就能與牡丹水庫的供水系統做結合，每日至少可增加1萬噸供水量，若以一家4口每天用水量1噸計算，可供應1萬個家庭使用。

縣府已要求台水公司盡速趕辦串聯林邊溪伏流水開發，與自來水供水系統配套工程，可望趕在暑假旅遊旺季前，增援鄰近地區穩定供水。

江國豐透露，在林邊溪伏流水工程完工後，縣府將進一步開發高屏溪伏流水，場址擇定九如地區，未來完工，就能供應屏北地區及日後高鐵特定區產業相關用水。