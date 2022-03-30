環保署30日召開環評大會，會中審查高鐵延伸屏東計畫、臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段環兩案，其中高鐵延伸案因環評法規規定必須進入二階環評，台北捷運東環段捷運經過討論後，順利過關。

高鐵延伸屏東計畫是由交通部鐵道局擔任開發單位，以高鐵左營站為起點，延伸至屏東六塊厝，路線行經左營、楠梓、仁武、鳥松、大樹及屏東縣屏東市等區域，路線全長17.6公里將設置屏東站與一座維修廠，並與台鐵新六塊厝站連通。

由於環評法規規定，高速鐵路興建與延伸都必須進行二階段環評，因此全案經討論後進入二階，不過會中環評委員關心高鐵延伸路線會穿越台塑仁武廠區，要求開發單位補充評估廠區與高鐵營運交互安全風險、環境影響及替代路線可行性，研提具體影響減輕措施。

至於台北捷運環狀線東環段，開發單位台北市捷運局表示，東環段兩端點銜接環狀線北環段與南環段，分別在劍南路站與動物園站銜接，全線採地下化方式興建，全長約13.25公里，設10座地下車站及一座地下機廠，途中經過內湖區、南港區、信義區、文山區、松山區及中山區等地區，可以與捷運民生汐止線、松山新店線、板南線、淡水信義線轉乘，整體計畫期程約12年。