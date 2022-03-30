推廣地方創生，雲林縣水林鄉「好蝦冏男社」推出生態池垂釣活動。（好蝦冏男社提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉「好蝦冏男社」推廣地方創生，以生態養殖魚塭為主題，推出生態池垂釣行程，「好蝦冏男社」30日表示國人日益重視食物安全，生態養殖是未來趨勢，生態池垂釣不僅可發展休閒產業，還能讓更多人了解生態池的優點，進而加入生態養殖行列，達成地方創生目標。

「好蝦冏男社」負責人李富正，12年前與7名國中同學各拿出20萬元「娶某本」，投入生態漁業養殖，一開始不被看好，老一輩漁民還笑他「年輕人不要亂搞」，但他堅持自己的理想，如今生態魚蝦在網購上大受歡迎，成為青年返鄉創業指標人物。

李富正表示，最近他執行國發會地方創生推廣計畫，規畫雲林「黑腹帥」養成計畫，免費提供業師上課等資源，鼓勵青年返鄉創業，為了讓大家在實際運作中了解地方創生精神，特別規畫生態池垂釣活動，藉此吸引民眾前來垂釣，同時體驗生態養殖情況。

生態池主要以混養方式進行水產養殖，建立1個平衡的食物鏈，同時維持生物多樣性，池內除了蝦子，還有豆仔魚、龍膽石斑、台灣鯛、虱目魚、烏龜，各種魚類會追逐蝦子增加蝦子活動量，烏龜則會吃掉死蝦減少池水汙染，

李富正說，生態池採低密度養殖，減少高密度養殖容易產生病變的問題，因此魚蝦相對健康有活力，不須使用藥物，讓消費者能吃到高品質與安全無汙染的魚蝦。

李富正指出，生態池垂釣為自費活動，將於4月16、17日開跑，每日限80人，分為親子組與職業組，釣得的魚蝦可現烤或帶回家，現場還有小農市集，音樂會，即日起開放報名。