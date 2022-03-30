SOGO忠孝館首賣TOM FORD設計師系列－經典黑蘭花金色深邃版禮盒，售價5300元。（SOGO提供）

SOGO復興館1010HOPE-Christophe Robin大容量專業修護組，價值4380元、優惠價3300元。（SOGO提供）

SOGO敦化館Clé de Peau Beauté 逆引鑽白組，優惠價9700元。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨台北忠孝、復興、敦化館母親節化妝品檔期，將於3月31日登場，在上半年為美顏補貨之際，端出超值優惠組合，回饋力道直逼周慶。而受疫情影響，除頂級抗老保養當道之外，居家儀式感必備的全方位清潔、頭皮養護紓壓、沐浴保養，及療癒香氛等同樣受矚目。其中SOGO忠孝館預計今年母親節檔期，化妝品目標5億元業績，有個位數的成長。

同時，3月31日至4月10日，SOGO台北店也推出「4%金喜刷回饋無上限」活動，持指定9大銀行信用卡消費，單日單館單卡累積消費滿000元，即可兌換SOGO 4%電子抵用券，回饋無上限，另再特別回饋SOGO App會員，滿萬加贈1%。

遠東SOGO觀察，依今年的美妝保養流行及討論度，推薦頂級的抗老保養品、有機植粹保養品、男性理容保養、髮品，及紓壓香氛等趨勢商品。其中近年男性保養趨勢大增，對比去年同期已有20％的成長，今年如碧兒泉等品牌，也有推出男性專用的精華液新品；而頂級保養的銷售增長，更是疫情下，消費者願意花錢寵愛自己的證明。

延續遠東SOGO百貨的觀察，今年母親節，台北忠孝、復興、敦化3館推薦的商品多樣且獨家性強。如忠孝館在檔期祭出全國獨賣「買1送1」，更精選指定商品加碼10%SOGO禮券回饋，力道更勝周年慶，如SHISEIDO國際櫃的百優乳霜王超值組，除4.2折價2520元外，憑號碼牌前200名，再加贈 SOGO禮券300元。

國際精品大店的SOGO復興館，看好年輕精品消費者購買力，推薦輕奢保養品入門款：LA MER自律修復小奢華組，價值6368元、優惠價4600元，同時加贈SOGO商品券300元，限量20組。SOGO敦化館頂級保養品牌也有超值優惠組，各櫃位消費滿額外，再享品牌日超值好禮。